Rum basını: "Türkiye Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren şirketlerle irtibat içinde"

Türkiye’nin, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği MEB’te lisans verdiği şirketler ile iletişim kanalları kurduğu, Rum yönetiminin bu iletişimden haberdar olduğu bildirildi.

Fileleftheros Türkiye’nin, ENI şirketi hesabına çalışan bir geminin Türk kıta sahanlığına girmesini engellediği 2018’den beridir bölgede faaliyet gösteren şirketlerle doğrudan irtibat kurmasa da bağlı oldukları ülkelerle, sondaj çalışmaları sırasında nahoş gelişmeler olmaması için sürekli konsültasyon içerisinde olduğunu yazdı.

Bu irtibat çerçevesinde planların iptal değil ama değişebildiğine dikkat çeken gazete, Rum yönetiminin bu irtibattan haberdar olduğunu ve ilgili ülkelerden, şirketlerinin Rum enerji programının o kadar da değişmediğine dair teyit aldığını yazdı.

Gazete, ENI-TOTAL konsorsiyumunun faaliyet gösterdiği ve daha önce, Türk Petrolleri Anonim Şirketi’nin (TPAO) sondaj gemisinin gittiği 6’ncı parseli örnek gösterdi. Şirketlerin, TPAO sondaj gemisinin bölgeye gittiğinden haberdar olduğunu ve Türk sondaj gemisinin kendi sondajlarının uzağında bir noktada çalışacağını söyleyerek Rum yönetimini sakinleştirdiklerini hatırlattı.

Habere göre enerji meselelerine, doğal gazın ortak yönetimi ve birlikte değerlendirilmesi ile ilgili Türk önerilerinin görüşülmesi noktasında şartlar yaratacak çeşitli fikirleri ile AB de müdahil oluyor.

Ara bölgeye güneş enerjisi sistemi yerleştirilmesi meselesinin geçmişte görüşüldüğü belirtilen haberde, Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen’in KİPE’ye verdiği söyleşide hidrokarbonların değerlendirilmesiyle ilgili sözlerinin, Kıbrıs sorunu çözülmeden enerji konusunda bir çözüme gönderme yaptığına dikkat çekildi.