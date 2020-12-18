Rum basını yaptırımlar listesine eklenmelerin olacağını yazdı

Sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki yasadışı olduğu iddia edilen Türk sondajları aleyhindeki kısıtlayıcı önlemler listesine yılsonuna kadar ek kişiler ekleneceği ileri sürüldü.

Alithia gazetesi Brüksel’deki bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, ilgili teknik görüşmelerin dünden itibaren başladığını ve hali hazırda masada Rum Yönetimi’nin önerdiği beş kişinin ismi ile iki fonun isminin bulunduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, üye devletlerin yaptırımlar listesine bazı fonların dahil edilmesi konusundaki anlaşmazlıklarına da atıfta bulunan “aynı kaynak”, fonlara itiraz edenler arasında İtalya, İspanya ve Almanya’nın bulunduğu, öte yandan diplomatlar konusunda yetkililer düzeyinde yeni tur müzakerelerin başlayacağını ilan etti.

Gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin, Erdoğan’ın istediği üzerine gerçekleştiğini ve Erdoğan’ın Michel’le tonları düşürmeye çalıştığını öne sürdü.

Gazeteye göre, aynı kaynak özetle şunları ifade etti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı açık bir uzlaşma girişiminde bulundu ve Başkan Michel ise kendisine Yunanistan’la istikşafi görüşmelerin başlaması için tek taraflı tüm faaliyetlerin ve AB üye devletleri aleyhindeki düşmanca saldırıların sona ermesi gerektiğini anımsattı. Sürtüşme olan tek noktanın, Türkiye Cumhurbaşkanının kendi şartlarıyla yapılmasında ısrar ettiği Doğu Akdeniz konferansı olduğu not edildi. AB Konseyi çevreleri, özellikle Mısır ve İsrail’in bu inisiyatife karşı olumsuz tutum takınmasına bağlı olarak, bunun artık anlamı olmadığını düşünüyor. Türkiye bunun Kıbrıs Türk toplumunun heyetinin de katımıyla gerçekleşmesinde ısrar ediyor, aynı zamanda konferans aracılığıyla deniz sınırlarının belirlenmesiyle ilgili bir mekanizma belirlenmesini öneriyor. Yunanistan ise buna tamamen karşıdır ve mekanizma olduğuna (uluslararası hukuk ve BM- UNCLOS) atıfta bulunuyor.”