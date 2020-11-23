Rum Basını yazdı: "Aralık ayının ilk 10 günü kritik"

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’yı ziyareti ile Avrupa Konseyi çalışmalarının, “Kıbrıs sorununu doğrudan veya dolaylı etkileyecek önemli kilometre taşları” addediliyor. Rum basını Aralık ayının ilk 10 gününü “kritik” diye niteledi.

Fileleftheros’un manşete çektiği habere göre Lute önümüzdeki hafta, 30 Kasım-2 Aralık’ta Ada’ya gelecek. Lute, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve üç garantör ülke ile yapacağı görüşme ve temaslarını, gayrıresmî beşli konferans tarihine dair nihai kararını vermesi için Genel Sekreter Antonio Guterres’e sunacak. 2021 başlarında gerçekleşecek konferans prosedürel nitelikte olacak ancak basına yansıyan bilgiler, Kıbrıs sorununun özüyle ilgili meselelerin de masaya konulmasının beklenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Kıbrıs sorununun Avrupa Birliği’nin gündeminde doğrudan yer almıyor olabileceğini ancak kararlarının, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri etkileyeceğini, 10 ve 11 Aralık’ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının Kıbrıs sorunundaki gelişmelere de etki etmesinin beklendiğini yazan gazete, “Türkiye genelde, Avrupa Konseyi’nin aldığı bir karar hoşuna gitmediğinde Kıbrıs sorununda olumsuz tepki verir” ifadesini kullandı.

Haberde, Konsey’in Aralık ayında yapılacak toplantısında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrının ele alınacağı hatırlatıldı. Türkiye’nin böyle toplantılar öncesinde, ortamı yumuşatmak için sismik araştırma gemisini geri çektiği yorumu yer alan haberde, Oruç Reis’in çalışmaları için ilan edilen Navtex’in 29 Kasım’da sona ereceğine işaret edildi.

Fileleftheros ve Haravgi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12’nci Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na gönderdiği görüntülü mesajını okurlarına “Kıbrıslı Türklerin de Katılımıyla Diyalog… Erdoğan Doğu Akdeniz İle İlgili Önerisini İlerletmeye Devam Ediyor” başlığıyla okurlarına aktardı.

Haravgi, Lute’un 27 Kasım’da Ada’ya geleceğinin bilindiğini ancak son 24 saat içerisinde geliş tarihinin değişmiş ve 30 Kasım’a aktarılmış göründüğünü yazdı.