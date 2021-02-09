Rum Basını yazdı: "Borrell çift gündemle geliyor"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, “çifte gündemle” 19-20 Şubat tarihlerinde adayı ziyaret edeceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Borrell’in adadaki temasları çerçevesinde, gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ile AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağını yazdı.
Haberde, Borrell’in Güney Kıbrıs’ta da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği belirtildi.