Rum basını yazdı: "Doğu Akdenizde sinir harbi"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili son hareket ve açıklamalarının enerji ve Kıbrıs konusunda sinir harbine neden olduğu iddia edilerek, Rum Yönetimi’nin şu anda Türkiye’nin bir sonraki adımını beklediği bildirildi.

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un , Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede 7 numara olarak belirlediği parselde TOTAL ve ENI’ye hidrokarbon arama ruhsatı vermesi üzerine yaptığı uyarı da Rum basını tarafından öne çıkarıldı.

Fileleftheros “Sinir Harbi… Fatih’in Ayrılışı New York Öncesinde Taktik Hareket Olabilir… Lefkoşa Beklemede” başlıklı haberinde, Karpaz açıklarında sondaj yapan Yavuz’un bölgeden ayrılması ve neredeyse eş zamanlı olarak Baf açıklarında sondaj yapan Fatih sondaj gemisinin de ayrılacağının açıklanmasının, enerji ve Kıbrıs sorununda sahneyi bir “sinir harbine çevirdiğine” dikkat çekti.

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’ye ait iki sondaj gemisinin bölgeden ayrılmasının tesadüf olmadığına inandığı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de atacağı bir sonraki adımı beklediği belirtilen haberde, Yavuz ve Fatih ile ilgili gelişmelerin, Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesindeki misyonuyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Yeni Şafak gazetesinin, Yavuz, Fatih ve Oruç Reis ile ilgili haberlerden alıntı yapan gazete, Rum Yönetimi’nin Fatih’in ayrılmasının, BM Genel Kurulu öncesinde Türkiye’nin taktik hareketi olabileceği üzerinde durduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi’nin, Fatih ve Yavuz’un çalışma yaptıkları bölgelerden ayrılmalarının tansiyonun düşmesi olarak mı gördüğü ve bu durumun, olgulara başka perspektiften bakma olanağı mı verdiği sorusuna karşılık, durumun kapsamlı olarak değerlendirileceğini söyledi. Prodromu, “Müzakerelerin başlayabilmesi için bütün bu yasadışı faaliyetlerin durması gerektiği baştan biliniyordu” dedi.

Gazete, Yeni Şafak haberinde, iki sondaj gemisinden birinin Doğu Akdeniz’e, özellikle de Ada’nın güneyine dönme ihtimalini açık bırakılmasının, Rum Yönetimi’ni düşündürdüğüne dikkat çekti.

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgenin 7 numaralı parselinde TOTAL ve ENI’ye hidrokarbon arama ruhsatı vermesi üzerine yaptığı uyarı açıklamasını da çeşitli başlık ve yorumlarla öne çıkardı.

Politis “New York’a Hazır… Kıbrıslı Türk Analizciler Doğu Akdeniz’de Ortamın Yakıcılaştığını Görüyor… Türk Dışişleri Bakanlığı, New York ‘Kokan’ Bir Stratejide. TOTAL-ENI ile Anlaşma İmzalanması Kıbrıs Rum Tarafının Sorumsuz Tavrının Sürdürdüğünün Göstergesi Olduğunu İletti” başlık ve spotlarını kullandı.

Eski Kıbrıslı Türk Müzakereci ve eski Enerji Bakanı Özdil Nami ile akademisyen Ahmet Sözen’in konuyla ilgili değerlendirmelerini de aktaran gazete, “bütün bunlar olurken, Türkiye’nin Oruç Reis araştırma gemisini Meis adası açıklarına göndermesinin Yunan makamlarını alarma soktuğuna dikkat çekti.

PANAYOTOPULOS: TÜRKİYE’NİN FAALİYETLERİ SÜREKLİ VE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Habere göre, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos Türk faaliyetlerinin Yunanistan tarafından sürekli ve yakından takip edildiğini; Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’deki ve diğer faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı önlem alınması konusunda AB ile diplomatik kanallardan koordine olduğunu söyledi.

Rum ve Yunan bakanların bu meselelerde sürekli temas ve eşgüdüm içerisinde bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Yunan Milli Savunma Bakanı’nın, büyükelçilerle sistemli olarak yüz yüze görüşmeler yaparak, Türkiye’nin bölgedeki hareketleri hakkında bilgi verdiği; Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile de direkt irtibat halinde bulunduğu kaydedildi.

Haravgi, haberi, “Türkiye’nin 7’nci Parseldeki Sondajlara Dair Tehditleri” başlığıyla manşete çekti, “Türk Dışişleri Bakanlığı 7’nci Parselin Bir Bölümünü Talep Ediyor… Arama Sondajlarını Engellemek İçin Önlem Almakla Tehdit Ediyor” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

Gazete, TC Dışişleri Bakanlığı’nın, 7 numaralı parselin bir bölümünün Türk kıta sahanlığında bulunduğuna dikkat çekip, yabancı ülke ve şirketlere, orada arama veya sondaj yapmama çağrısında bulunarak, Rum Yönetimi’nin ENI ve TOTAL ile yaptığı anlaşmayı sorguladığına işaret etti.

Alihtia, ikinci manşet olarak değerlendirdiği habere “7 Bizim, Arama Yapmayacaksınız… Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan, ENI/TOTAL ile Anlaşma Konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve Şirketlere Tehdit… Yeni Şafak, Fatih’in de Baf Açıklarından Ayrılmaya Hazırlandığını Ancak Yavuz’un Yakında Döneceğini İddia Ediyor” başlık ve spotlarını attı.

Fileleftheros haberi “Ankara’dan ‘7’nci Parsel’ Konusunda Yeni Tehditler” başlığıyla aktardı.

AKINCI, BİR TON MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR

Öte yandan Alithia “Türkiye, Bir F-16 Gibi Silah Taşıyan Saldırı Drone’unu Sergiledi” başlığıyla ve fotoğraf desteğiyle ön ve iç sayfalarından aktardığı haberinde, Türkiye’nin, kendi üretimi olan Akıncı isimli yeni insansız saldırı hava aracını ilk kez sergilediğini yazdı.

Gazete, Türk medyasını kaynak göstererek, Akıncı’nın, bir F-16 gibi bir ton mühimmat taşıyabildiği ve bir benzerini dünyada üretebilecek sadece 4 ülke bulunduğu bilgisini paylaştı.