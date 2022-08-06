Rum basını yazdı: Doğu Akdeniz’de “Yeni Afrodit”

Rum medyasında, Alithia’nın “6’ncı parselde büyük keşif” başlığıyla manşete çektiği ancak Rum Enerji Bakanlığı’nın alelacele “bu aşamada açıklanacak bir şey yok” açıklaması yapmak zorunda kaldığı 6’ncı parseldeki yeni keşif hakkında bugün de keşfedilen yatağın yaklaşık “Afrodit’teki kadar doğal gaz barındırdığı” haberi yer aldı.

Politis “Kıbrıs Denizinde Yeni ‘Afrodit’ başlıklı haberinde Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak ön verilerin, “Cronos-1”in 3 - 5 trilyon ayak küp (fcf) doğal gaz barındırdığının değerlendirildiğini yazdı, bu bilgilerin henüz kesin doğrulanmış olmadığını ekledi.

Gazete “yani yaklaşık, 4,5 fcf doğal gaz barındıran Afrodit yatağındaki kadar” ifadesini kullandı ve kaynaklarının, keşfedilen yatağın “küçük olmasına karşın tamamen ticari olduğuna” dikkat çektiklerini belirtti.

ENI ve TOTAL şirketlerinin Şubat 2018’de 6’ncı parselin “Calypso-1” hedefinde sondaj yaptığını ve ortaya çıkardığı veriler ve yapılan ön analizin, evaporitlerin örttüğü kayaçlarda geniş doğal gaz sütunları bulunduğunu hatırlatan gazete iki sondaj hedefinin birbirine yakınlığı dikkate alındığında ticari açıdan kullanılabilir bir yatak olduğu iyimserliği yarattığını yazdı.

Alithia gazetesinin dünkü manşetinde 6’ncı parselde büyük bir yatak bulunduğu ile ilgili manşet haberi üzerine Rum Enerji Bakanlığı’nın, Cronos-1’deki çalışmaların devam ettiğini ve bu aşamada açıklanacak bir şey olmadığına dair açıklama yapmak zorunda kaldığına dikkat çeken gazete haberine şunları da ekledi:

“Esasen, Kıbrıs MEB’indeki sondajlardan bugüne kadar elde edilen veriler, şu ana kadar hepimizin umut ettiği kadar büyük yatak olmadığını, küçük ve serpiştirilmiş halde ve şirketlerin kısa sürede değerlendirmesi zor yataklar bulunduğunu gösteriyor.”

-“Türkiye’ye, 6’ncı parsele gel daveti”

Haravgi “6’ncı Parselle İlgili Haberi Sızdırdılar ve Toparlamaya Koşuyorlar… Enerji Bakanlığı 6’ncı Parselde Açıklanacak Bir Şey Yok Diyor” başlıklı haberinde Alithia gazetesinin 6’ncı parselde büyük bir doğal gaz yatağı keşfedildiği haberini sızdırması üzerine Enerji Bakanlığı’nın alelacele, bu aşamada açıklanacak bir şey olmadığını açıklamak zorunda kaldığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün sabah Astra isimli yayın organının konuyla ilgili sorusunu “bilmiyorum” diyerek Enerji Bakanlığını adres gösterdiğini belirten gazete “Enerji bakanlığı, haberin yayınlanmasından sonra, bu tür bilgilerin yayınlanmasının yaratabileceği olumsuz etkilerini dikkate alarak, toparlamaya koştu” ifadesini kullandı.

Alithia’nın dünkü manşetinin, Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdulhamid Han’ın Doğu Akdeniz’e demir almaya hazırlandığı bir dönemde yayınlandığına dikkat çekerek uluslararası ilişkiler uzmanı Haralambos Hrisostomu’nun “sanki Türkiye’ye Kıbrıs MEB’ine gel, 6’ncı parselde sondaj yap” daveti gibi olduğu yorumuna yer verdi.

Habere göre Hrisostomu “Türkiye 6’ncı parselin kuzey bölümünde sondaj yapar da gaz bulursa, bu çok kötü bir gelişme ve Ankara için büyük bir zafer olur çünkü böyle bir gelişmede taksim edilmiş bir Kıbrıs MEB’inden söz ediyor oluruz” ifadelerini kullandı.