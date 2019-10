Rum Basını yazdı: "Kıbrıs sorununda ortam bulanık"

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarını, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşmeyle tamamladığını, New York’ta yaşanan tüm gelişmelere karşın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik atılacak adımlar konusunda “durumun belirsizliğini koruduğunu” yazdı.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs Sorununda Ortam Bulanık – Guterres Kartlarını Kapalı Tutuyor – Doğrudan Beşli Konferans İhtimali Açık” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda atılacak adımlar konusunda durumun belirsiz olduğunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ise atacağı adımlar konusunda “kartlarını kapalı tuttuğunu” iddia etti.

Gazete, diplomatik kaynakların, Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’le üçlü görülme gerçekleştirme konusunu düşünürken, diğer yandan doğrudan beşli konferans gerçekleştirme ihtimalini de açık bıraktığını iddia etti.

Tüm senaryoların masada olduğunu belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafının ise, beşli konferansa, Kıbrıs sorununun uluslararası konularının ele alınacak olması kaydıyla, karşı olmadığını da vurguladı.

Guterres’in dün Akıncı’yla 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akıncı’nın görüşme sonrasında Türk ve Kıbrıslı Türk gazetecilere açıklamalarda bulunduğunu aktaran gazete, Guterres’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Anastasiadis’le yaptığı görüşmelerden “ilerlemeye hazır olduğu” mesajının alındığını savundu.

Habere göre bir diplomatik kaynak, üçlü görüşme konusunda Türk tarafından ciddi itiraz gelmesi durumunda Guterres’in doğrudan beşli konferans çağrısı yapabileceğini iddia etti.

“İKİ DÜZLEMDE HAREKET”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum hükümetinin izleyeceği yolun net olduğunu yazdı.

Kıbrıs Rum tarafının, ilki kapalı bölge Maraş, ikincisi ise referans şartlarının belirlenerek müzakerelerin başlaması şeklinde iki düzlemde hareket ettiğini aktaran gazete, Rum hükümetinin kapalı bölge Maraş konusunda talebinin, Maraş’a ilişkin mevcut BM kararlarının yeniden vurgulanması olduğunu yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise dün yaptığı açıklamada, hükümetinin Maraş konusundaki görüşleri ve Anastasiadis’in New York temaslarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Habere göre Prodromu, Anastasiadis’in New York’tan dönüşü sonrasında dün Rum Haber Ajansı’na verdiği demeçte, kapalı bölge Maraş konusunun, önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınması ihtimalinden söz ederek Kıbrıs Rum tarafı olarak BM’nin 550 ve 789 sayılı kararlarının yeniden vurgulanması yönünde bir açıklama arzu ettiklerini söyledi.

“Tüm ön görüşmeler yapıldı ve ortam olumlu” ifadesini kullanan Prodromu, Güvenlik Konseyi’nde yapılacak görüşme sonrasında yeni bir karar değil açıklama beklediklerini vurguladı.

Açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Prodromu, atılacak adımlar konusunda BM Genel Sekreterini beklediklerini ve 9 Ağustos’ta varılan görüş birliği temelinde referans şartlarını oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Anastasiadis’in Guterres’le görüşmesinde, “Uzlaşı sağlanan üç madde konusunda Kıbrıs Rum tarafının memnun olduğunu ve müzakerelerin başlayabileceğini söylediğini” ifade eden Prodromu, “İlkesel olarak anlaştık, fikir birliği var ve geriye sadece, zemin olması durumunda Genel Sekreterin bizi konuyu halletmemiz için çağırması kalıyor” şeklinde konuştu.

Prodromu, uzlaşılan üç maddeye siyasi eşitliğe dair bir değinmemin de dahil edilmesinin ise söz konusu olmadığını savundu.

Beşli konferans yapılması ihtimali konusunda ise Prodromu, “Kıbrıs sorununun uluslararası boyutu mevcut olduğundan ve garantör ülkeler de müdahil olduğundan, gayrı resmi bir beşli konferans yapılmasına olumsuz bakmadıklarını” ifade etti.

Alithia gazetesi ise haberini, “Şimdi Karar Zamanı – BM Genel Sekreterinin Temaslar Bulmacası Akıncı’yla Yaptığı Görüşmeyle Tamamlandı – Maraş: Güvenlik Konseyi’ndeki Görüşme Önümüzdeki Günlerde” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

Gazete haberinde, Akıncı-Guterres görüşmesi ve Prodromu’nun açıklamasına geniş yer verirken, Rum siyasi partilerinin görüşlerini de kısaca yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Şimdi Son Söz Antonio Guterres’te – Üçlü Görüşme İhtimali Ufukta ve Buna Paralel Olarak Maraş Konusundaki Güvenlik Konseyi Görüşmesi Bekleniyor”.

Haravgi: “Her Şey Guterres’in Kararına Kaldı – 9 Ağustos’un 3 Unsuruyla Referans Şartlarında Anlaşmaya Doğru”.