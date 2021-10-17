Rum basınına göre Özel Temsilcisi atanmamasının nedeni

Politis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında New York’ta gerçekleşen üçlü görüşme sonrasında Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi atanmamasının, BM’deki “iletişimsizlik ve kelime hatasından kaynaklandığını” yazdı.

Haberi “İşte Özel Temsilci Atanmamasının Sebebi” başlığıyla aktaran gazete, “New York’taki Guterres-Anastasiadis-Tatar üçlü görüşmesinden sonra BM, tarafından Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarına gönderilen açıklama taslağında bir kelimenin yanlış ifade edilmesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi atama çabalarını havaya uçurdu” ifadesini kullandı.

Gazete, New York’taki gayriresmî üçlü görüşme yemeği sırasında, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarını meşgul eden çeşitli konuların gündeme getirildiğini, Genel Sekreter’in, prosedürün ilerlemesi için uzlaşmaları maksadıyla her iki tarafa baskı yaptığını yazdı. Bunun sonucunda Anastasiadis’in Teknik Komiteler ve Güven Yaratıcı Önlemler, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da özel temsilci atanması, “yani yeni özel temsilcinin yalnız müzakerelerin yeniden başlamasıyla değil Kıbrıs Türk tarafının gündeme getirdiği iyi komşuluk ilişkileri kurulması meseleleriyle de ilgilenmesi konusunda geri adım attığını” kaydetti.

Gazete, BM’nin görüşme sonrasında, Genel Sekreter’in özel temsilci atama konusundaki açıklamasının final metni için müzakerelere zemin teşkil edecek açıklama taslağını hazırlama görevini üstlendiğini kaydetti ve Rum Başkanlık Sarayı’ndan kaynakları adres göstererek şunları yazdı:

“Açıklama taslağında özel temsilci yerine ‘yanlışlık yapılarak’ kişisel temsilci ifadesi kullanıldı bu da Kıbrıs Rum tarafının tepkisine neden oldu. Kıbrıs Rum tarafı ifadenin özel temsilci olmasını istedi. Kıbrıs Türk tarafı taslakta değişiklik yapılmasını kabul etmedi ve Ersin Tatar Genel Sekreterliğin iletişimsizliğini kullanarak Genel Sekreter’in iki toplum liderine verdiği çalışma yemeğinde varılan anlaşmadan caydı.

BM’nin açıklama taslağındaki ifade yanlışlığı nihayetinde, üçlü görüşmenin sonuçlarına dair açıklama yapılması çabalarında zorluğa sebep oldu ve meşhur açıklama yayınlanmadı, Başkan Anastasiadis, Kıbrıslı Türk liderin özel temsilci atanması konusundaki geri adımı konusunda Antonio Guterres’i suçladı.”