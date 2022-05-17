Rum basınında UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusu

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak, yaz ortalarında kısa bir görüşme yapılmasının beklendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu İçin Kısa Bir Ara- Haziran ve Temmuz Rapor Sunulması ve BM Güvenlik Konseyinde Tartışma” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, yaz ortalarında güncel olaylar ve seçim kampanyalarına kısa bir ara verileceğini, çünkü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmenin, Kıbrıs sorununu kısa bir süre için tekrar ön plana çıkarmasının beklendiğini yazdı.

Haziran ayında UNFICYP ve İyi Niyet Misyonuyla ilgili raporların yayımlanmasının beklendiğini kaydeden gazete, Temmuz ayında ise ilgili kararın görüşülüp onaylanacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki seçim öncesi hava ile KKTC’deki durumun Kıbrıs sorununda özlü adımlar atılması için herhangi bir olanak bırakmıyor göründüğünü belirten gazete “diplomatik kaynaklara” dayanarak, bu gidişatın Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçleri tamamlanmadan değişmesinin beklenmediğine işaret etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise iki tarafla görüşmelerini, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek için New York’a gideceği Temmuz ayına kadar sürdüreceğini ifade eden gazete, Stewart’ın, Kıbrıs sorunundaki tezlerini kayda geçirmek için yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin beklendiğini ekledi.