Rum basınından Kıbrıs sorunu konusunda haberler

Rum Savunma Bakanı ve Meclis Başkanı’nın yanı sıra, DİSİ ve EDEK partilerinin de Kıbrıs sorunu konulu açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Savunma Bakanı Haralambos Petridis, dün sabah katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Birleşmiş Miletlerde (BM) yaptığı konuşmada, Rum kesiminin, BM çerçevesi içerisinde, müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu teyit ettiğini savundu.

Petridis, Anastasiadis’in BM’deki konuşmasında ayrıca “Türkiye’nin katı tutumu ile Kıbrıslı Türklerin gerçek çıkarını göz ardı ederek, Türk tezlerini ileriye götüren Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderliğinin, Rum tarafının çabasının önünde engel teşkil ettiğini açıkça belirttiğini” de öne sürdü.

Anma töreninin ardından yaptığı konuşmada, tüm dost güçlerle iş birliğinde bulunduklarını, aynı zamanda AB içindeki ve dışındaki kuvvetleri bilgilendirdiklerini dile getiren Petridis, çeşitli eğitimlerle, gerek siyasi, gerek de askeri düzeyde iş birliklerini sürdürdüklerini savundu.

Petridis, Ekim ayı başında gerçekleştirilecek “Evnomia” tatbikatıyla birlikte yeni ittifaklara sahip olacaklarını da söyledi.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu da dün katıldığı bir anma töreninde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin, dürüst ve samimi bir diyalog zarfında, BM kararları ile AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüme varılması için, yeni tur müzakerelere katılmaya her daim istekli ve hazır olduğunu savundu.

Dimitriyu, Türkiye’nin tutumunun katı olduğu iddiasında da bulundu.

Gazeteye göre EDEK partisi ise açıklamasında, Türkiye’nin temel hedefinin, iki devlet zorlamasıyla, iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde egemen eşitliği sağlamak olduğu iddiasında bulundu.

New York’tan gelen ve basında yer alan bilgileri yorumlayan EDEK, “Türkiye’nin hedefinin, bir yandan devletin işleyişini tam anlamıyla kontrol etmek, diğer yandan da herhangi bir zamanda alternatif seçenek olarak Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümünde Türk devletini yasal olarak ilan edebilmek için, iki devlet zorlamasıyla iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde egemen eşitliği sağlamak olduğu” iddiasını yineledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çabalarına destek belirterek, iki devlet çözümlerinin, ne uluslararası toplum ne de kendileri tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

“Kıbrıs’ın AB’ye girmesiyle, tek egemenliğin ebediyen korunduğunun Türkiye’de bilindiği” iddiasında bulunan Neofitu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında bugün gerçekleştirilecek üçlü görüşme konusunda ise “diğer tarafın iki devlete ilişkin kabul edilemez tezlerle inşa ettiği duvarlar yüzünden ortaya çıkan büyük zorluklara” da değindi.