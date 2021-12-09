Rum basınından Madrid'e yapacağı ziyaretin yankıları

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye ile mükemmel ekonomik ve dostluk ilişkileri içerisindeki İspanya’ya bugün yapacağı ziyaret, “yüksek risk taşıyan bir ziyaret” olarak değerlendirildi.

Bu ziyaretin özellikle önümüzdeki hafta AB Dışişleri Bakanları’nın kapalı Maraş nedeniyle Türkiye’ye yönelik önlemlere dair seçenekler listesini görüşeceği Avrupa Dış Konular Konseyi toplantısı öncesinde büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Ziyareti “Yüksek Riskli Görev… Başkan’ın Madrid-Ankara Güçlü Bağlarında Küçük Çatlak Oluşturmak İsteğiyle İspanya Ziyareti” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in, Başbakan Sanchez’in davetlisi olarak gidecek olmasına karşın Madrid ziyaretinin Rum tarafında “yüksek riskli” görüldüğünü yazdı.

Gazete, ziyaretin “yüksek riskli” bulunma sebeplerini, AB üyesi İspanya’nın Türkiye ile mükemmel ekonomik ve dostluk ilişkileri içerisinde olması ve Sanchez hükümetinin iktidara gelmesinden bu yana bu iyi ilişkinin Türkiye ilgili her Avrupa toplantısında hissedilmesi olarak gösterdi.

İspanya’nın, Almanya ve İtalya ile birlikte her türlü Avrupa yaptırımına karşı Türkiye’ye güçlü bir “koruma duvarı sağladığını vurgulayan gazete “Nikos Anastasiadis açısından bugünkü ziyaret, Türk-İspanyol dostluğunu kırmasının zor olduğunun bilinciyle en azından Erdoğan-Sanchez ilişkilerinde küçük bir çatlak yaratmayı hedefliyor” ifadesini kullandı.

AB düzeyinde iki kritik toplantının yapılacağı gelecek hafta AB Dışişleri Bakanları’nın kapalı Maraş nedeniyle Türkiye’ye yönelik önlemlere dair seçenekler listesini görüşeceği pazartesi günkü Avrupa Dış Konular Konseyi toplantısı öncesinde bu ziyaretin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Diplomasi çevrelerinin, Anastasiadis’in Madrid ziyaretini, “Kısa bir süre önce İspanya ile askerî işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı öncesinde önemli bir ziyaret” olarak nitelediği kaydedildi.

Gazete, Anastasiadis’in geçen hafta Paris’te görüştüğü İspanyol Başbakan ile arasındaki iyi ilişkilerden söz eden Rum Başkanlık Sarayı kaynakları, Sanchez’in kısa süre önce Ankara’da yapılan 7’nci Türk-İspanyol Konferansına katılmış olması nedeniyle bugünkü Madrid ziyaretine “çok büyük önem” addettiklerini yazdı.

Habere göre, bugünkü ziyaretin gündeminde Güney Kıbrıs-İspanya ilişkilerinin güçlendirilmesi, AB ajandasındaki konular, Doğu Akdeniz bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar, mülteciler, pandemiyle mücadele, bölgesel gelişmeler, güney Komşuluk politikası, Batı Balkanlar meselesi bulunuyor.

3 İŞBİRLİĞİ MEMORANDUMU İMZALANACAK

Rum basınına göre, Anastasiadis’in Sanchez’e “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarındaki tavrını” da aktaracağı ziyarette iki taraf arasında “Rum-İspanyol Dışişleri bakanları arasında siyasi istişareler ile ilgili memorandumu”. “Rum Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile İspanya dışişleri Bakanlığı Diplomasi Okulu arasında işbirliğine dair karşılıklı anlayış memorandumu” ve “Rum ve İspanyol Sağlık bakanları arasında sağlık işbirliği memorandumu” imzalanacak.

TÜRKİYE VE KKTC’YE KARŞI “ÖNEMLİ SEÇENEKLER”

Alihtia haberi “Anastasiadis’in Resmî İspanya Seyahati” başlığıyla aktardı.

27 AB üyesi ülkenin daimi temsilcilerine (CROPER) iletilen ve kapalı Maraş konusunda Türkiye ve KKTC’ye karşı verilebilecek tepilerle ilgili üçüncü taslakta “önemli seçenekler yer aldığını” yazdı.

Gazeteye göre, ana soru, AB Dışişleri bakanlarının 13 Aralık’taki toplantılarında bunlardan hangilerini tercih edeceği ve nihayetinde hangilerinin AB liderler zirvesinden geçeceğidir. Söz konusu seçenekler belgesi taslağında kapalı Maraş’ta “BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı” fizikî ve yönetsel faaliyetlere doğrudan müdahil olan kişilere yönelik önlemler, Türkiye’ye Avrupa Yatırım Bankası ödeneklerinde kesinti, üyelik öncesi ödeneklerin kesilmesi ve AB-Türkiye yüksek düzeyde temasların dondurulması gibi seçenekler öneriliyor.