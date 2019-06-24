Rum Başkanlık Müsteşarı: "Türkiye, faaliyetlerine son vermeli"

Rum Başkanlık Müsteşarı Vassilis Palmas,Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına yönelik" yasadışı faaliyetlerin"e son vermesi ve uluslararası hukuka tamamen saygı göstermesi gerektiğini belirtti.



Güney'de Neapolis semti sakini şehitleri için düzenlenen bir anma töreninde konuşan Vassilis, Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerinin başlaması çabalarında artan sorunlara neden olduğunu, sorunların Türk liderliğinin "küstahlığını, Kıbrıs sorununa kalıcı ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için işbirliğinde isteksizliğini "ortaya koyduğunu ifade etti.



Vassilis Palmas, “Sadece bununla da kalmıyor. Türkiye, Avrupa ve uluslararası hukukun her ilkesini kışkırtıcı biçimde hafife alıyor, Doğu Akdeniz’i kendi hâkimiyeti ve tam kontrolü altına alma niyetini net olarak göstermekten kaçınmıyor” şeklinde konuştu.



Palmas Avrupa Birliği’nin tam bir dayanışma içinde Kıbrıs’ın yanında durduğunu kaydetti; “Bu 28 AB üyesi devletin oy birliğiyle geçen Perşembe günü Anastasiades’in Türkiye’ye yaptırım uygulanması önerisiyle kabul ettiği çok önemli kararlarında açıkça gösterildi” dedi.



