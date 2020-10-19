Rum Başkanlık Sarayı önünde eylem

Rum Başkanlık Sarayı önünde dün, yüzlerce Rum’un katıldığı bir protesto eylemi yapıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, “altın pasaportlar” skandalı ve akabinde yaşanan gelişmeleri protesto eden eylemcilerin, “Anastasiadis istifa” şeklinde sloganlar attıklarını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Güney Kıbrıs’taki yatırım programının iptal edilmesiyle birlikte, bundan böyle yatırımcıların başka Avrupa ülkelerine yöneleceğini kaydetti.