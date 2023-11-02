Rum Başkanlık Sarayı’nda mülteci sorunuyla ilgili toplantı

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın mülteci sorunuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre, Başkanlık Sarayı’nda dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in himayesinde yapılan mülteci sorunuyla ilgili toplantının ardından açıklamalarda bulunan Letimbiotis, Hristodulidis’in mülteci sorununun etkin şekilde yönetilmesiyle ilgili yetkili makamlardan bilgi aldığını ve toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ışığında, mülteci sorunuyla mücadele edebilme konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Habere göre, Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz Eylem Planı’nı benimsemesinin oldukça önemli olduğuna işaret ederek, bu plana öncülük eden ülkelerden birinin Güney Kıbrıs olduğunu belirtti.

Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın mülteciler için cazip bir güzergah olmaması için önerilerde bulunacak bir ekip oluşturulduğunu söyledi.

-14 kişi ülkesine iade edildi

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet ettiği tespit edilen 14 üçüncü ülke vatandaşının dün ülkelerine iade edildiğini yazdı.

Haberde, bu yılın başından düne kadar 7 bin 791 kişinin sınır dışı edildiği veya ülkelerine iade edildiği belirtildi.