Rum başkanlık seçiminin ikinci turu “korku filmi gibi”…

Rum halkı yeni başkanını belirlemek üzere yarın ikinci kez sandık başına gitmeye hazırlanırken iki aday Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis dün akşam düzenlenen canlı tartışma programında seçmene son mesajlarını verdi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhine yaptığı açıklamaları ve Andreas Mavroyannis’in Neofitu ile günlük rutin iletişim içerisinde olduğunu açıklaması nedeniyle DİSİ’de kargaşa kopmasının ardından, Anastasiadis’ten beklenen açıklama dün geldi.

Fileleftheros Anastasiadis’in “dikkatli bir üslupla kaleme aldığı yazılı açıklamasında bir yandan Neofitu’yu boşladığı bir yandan da Hristodulidis’i işaret ettiğine” dikkat çekti.

Habere göre açıklamasında, son günlerde cereyan edenleri “başkanlık seçiminin ilk turundaki başarısızlığa (Neofitu’nun ikinci tura kalamamasına)” bağlayan ve bu nedenle “müdahale etmek zorunda kaldığını” belirten Anastasiadis, Neofitu’yu ilk turun ertesi gününü iyi yönetemeyerek parti üyelerine saldırılmasına olanak yaratmakla ve sandıktan çıkan sonucu okuyamamakla suçladı.

Anastasiadis’in, Mavroyannis’e destek verilmesini, hükümetinin icraatlarına karşı çıkan AKEL’i ödüllendirmek diye yorumladığı hatırlatılan haberde Anastasiadis’in, adaylardan biri ya da öteki lehine ya da aleyhine görüş belirtmeyeceğini kaydetmesine rağmen DİSİ Siyasi Bürosu’nun “yaratıcı muhalefet” kararına göndermede bulunarak, dolaylı yoldan Nikos Hristodulidis’i işaret ettiği kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis “yaratıcı muhalefetin” geldiği anlamı şu cümlelerle izah etti: “Vatanın net bir Avrupa ve Batı yönelimiyle ve bölge ülkeleri ve ABD ile kurulan güçlü stratejik ittifakları bozmadan birleştirilmesi. İflasa sürükleyecek fenomenlerden kaçınmak için bütçe disiplininin ve istikrarın korunması. Mülteciler meselesinin etkin yönetimi.”

Gazete Neofitu’nun, Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama öncesinde “Saray’da yaptıkları bir görüşmede Anastasiadis’in şahsını ve DİSİ’yi Nikos Hristodulidis’e açık destek vermeye yönlendirdiğini” açıklayarak Anastasiadis’i, Rum meclisinin 2013 ve 2016’da aldığı kararlar nedeniyle eleştirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu da Hristodulidis’e desteğini yineleyerek “bilinçli olarak ülkeyi AKEL politikalarının getireceği belalardan korumalı ve Nikos Hristodulidis’e destek vermeliyiz” dedi.

Gazete Anastasiadis’in açıklamasına ilk tepki gösterenlerden ve Neofitu’ya destek çıkanlardan birinin de AKEL eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu olduğuna dikkat çekti. Kiprianu’nun resmî twitter hesabından, Anastasiadis’in müdahale etmeyeceğini açıklamasına rağmen seçime iki gün kala tercihi olan adaya destek belirterek DİSİ’ye saldırdığı” mesajını paylaştığını aktardı.

Aynı gazete “DİSİ’lilerle Flört” başlıklı haberinde Hristodulidis ve Mavroyannis’in dün akşam çıktıkları, kampanya döneminin son tartışma programında Kıbrıs sorunu, ekonomi, yolsuzluk ve DİSİ konularının yer aldığını, adayların hem ilk turda kendilerine destek veren seçmeni hem de yarınki turda belirleyici olacak 103 bin DİSİ seçmenini arasında denge kurmaya çalıştığını yazdı.

Politis “Her Şey Gerilim Filmi Gibi… DİSİ Oylarının Kefede Olduğu Terazi” başlığıyla manşete çektiği haberinde ilk turda Averof Neofitu’ya oy verenlerin, yarın yapılacak ikinci turda sandıktan çıkacak isim açısından belirleyici olacağını yazdı.

Anastasiadis’in perde gerisinde Neofitu’nun aleyhine ve Hristodulidis’in lehine çalıştığını yazan gazete DİSİ’li önemli kişiliklerin; Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in Mavroyannis’e destek vereceğini açıklamasının ardından DİSİ oylarını Mavroyannis’e kanalize etmekte olduğunu kaydetti.

Habere göre dün akşamüzerine kadar ilk turda Neofitu’ya oy veren DİSİ seçmeninin yüzde 50’yi geçen bir kısmının Mavroyannis’e kaydığı tahmin ediliyor, yüzde 30’luk bölümü ise sandığa gitmeyeceğini söylüyor.

Alihtia’ya göre yarınki oylamada sandığa gideceğini, boş oy atmayacağını açıklayan Averof Neofitu, sandıktan kim çıkarsa çıksın, partisinin, muhalefette olacağını söyledi.