Rum Başsavcı'dan "Maraş" açıklaması

Rum Başsavcı Kostas Kliridis, Maraş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan ve Rum Yönetimi aleyhinde hukuki tehlike içermeyen kişisel başvuruların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesine söyleşi veren Kliridis, Maraş’ın mülkiyet sahipliğine itiraz edilmesinin üzücü bir gelişme olduğunu kaydederken, AİHM’e kişisel başvuru hakkının açık olduğunu belirtti.

Kliridis, Rum Hukuk Dairesi’nin kişisel davalara müdahil olup olmayacağına dair bir soruya karşılık ise, AİHM’in gerekli hallerde Rum Yönetimi’nin davalara müdahil olmasını emrettiğini ve böyle bir durumda, Rum Başsavcılığı’nın, Rum Yönetimi’nin temsilcisi sıfatıyla davalara müdahil olabileceğini ifade etti