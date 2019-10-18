Rum Başsavcılığı raporunu tamamladı

Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazanarak milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek’in, Rum “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından mevcut görevinden ücretsiz izinli sayılmasını uygun bulmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in, AP Milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek’in, bu sırada görev yapmakta olduğu Rum “Kıbrıs Üniversitesi”nden ödeneksiz izinli sayılmasını uygun bulmadığını yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın AB ofisinin de bu konudaki görüşünü alacağını ancak Kızılyürek’in AP milletvekili ve öğretim görevlisi olmak arasında seçim yapmaya davet edilecek gibi göründüğünü savundu.