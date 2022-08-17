Rum BM Daimi Temsilcisi’nden BM Genel Sekreterine mektup

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Hacihrisantu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek “Kıbrıs’ın hiçbir şekilde bölünemeyeceği” iddiasında bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Hacihrisantu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek “Türkiye’nin Kıbrıslılara, Kıbrıs’ın Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirlendiği şekliyle, iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinde yeniden birleştirmelerine izin vermeye çağırıldığını” vurguladığını yazdılar.

Hacihrisantu, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi’nin Genel Sekretere gönderdiği 19 Mayıs 2022 mektubunda yer alan ifadelere yanıt olarak söz konusu mektubu gönderdiğini vurgulayan gazete, mektupta ayrıca, “Kıbrıs’ın hiçbir şekilde bölünemeyeceğine” de vurgu yaptığını aktardı.

“Kıbrıs’ın 1960 yılında tek halkla, Kıbrıs halkıyla, etnik kökenden bağımsız birleşik bir devlet olarak ortaya çıktığını” ifade eden Hacihrisantu, “Kıbrıs’taki etnik toplumlardan herhangi birinin, kendi kaderini tayin edebilme hakkı varmışçasına, halk olarak lanse edilmesinin, tarihi gerçeklerle bağdaşmadığı gibi hukuki olarak da geçerli değildir” iddiasında bulundu.

Türk daimi temsilcinin söz konusu mektubundaki tezlerine yönelik eleştirilerini de dile getiren Hacihrisantu, Kıbrıs sorunundaki bugünkü çıkmazın gerçek sebebinin Türkiye’nin “Kıbrıs’ta yasadışı şiddet uygulayarak kurdurduğu bölücü varlığın yasallaşması ve tanınması talebi olduğunu” da öne sürdü.

Hacihrisantu, Türk Daimi Temsilci’nin mektubunda yer alan doğal gaz yataklarına ilişkin ifadeleri de eleştirerek, “Türkiye’nin tezlerinin, Kıbrıs’ın egemenlik haklarını çiğnediğini açıkça ortaya koyduğunu” savundu.