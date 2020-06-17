Rum dış politikasına muhalefetten eleştiriler

Rum hükümetinin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) ve Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler konusunda izlediği politika Rum muhalefet partilerinin eleştirisine maruz kaldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) ve Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler konusunda izlediği politikanın Rum muhalefet partilerinin eleştirisine maruz kaldığını, eleştirilerin merkezinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in olduğunu yazdılar.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, Türkiye’nin eylemleri karşısında uluslararası bir seferberlikten söz ederek çıtayı çok yükselttiğini ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı telekonferansta Türkiye’ye yönelik bir AB-ABD ortak açıklamasının çıkmadığını belirtti.

Kiprianu, Pompeo’nun, Türkiye’nin “saldırgan tutumu” konusunda kendileri tarafından arzu edilen ilgiyi dahi göstermediğini vurgulayarak, Pompeo’nun daha ziyade Libya konusuna odaklandığının altını çizdi.

Rum hükümetine, “Bu tür dış politika yürütmekten vaz geçmesi ve ne olacağı konusunda yanlış beklentiler yaratmaması” çağrısında da bulundu.

DİKO’dan yapılan açıklamada ise özetle, Türk kışkırtıcılığının engellenmesinin AB’nin yaptırım uygulamasında ısrarcı olunması, İsrail, Mısır, İtalya, Fransa, ABD ve hatta Rusya’yla dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Güney Kıbrıs’ın savunma kabiliyetinin arttırılmasıyla mümkün olabileceği ifade edildi.

Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamada ise, AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in “Türkiye’nin AB’yle tam ortaklık işbirliğine geri dönmesini istediğini söylemesinin dalga geçme ve kandırmaca olduğu” yorumunda bulunulurken AB’nin kendi ilkelerine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Habere göre EDEK’in açıklamasında ise, sözde “Türk kışkırtmacılığına karşın sözlü çağrıların bir işe yaramayacağının AB tarafından anlaşılması gerektiği” belirtilerek, daha sert önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

YUNAN BÜYÜKELÇİ LALAKOS’UN AÇIKLAMALARI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Teoharis Lalakos’un Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkındaki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Lalakos, Yunanistan ile Mısır arasında MEB anlaşması imzalanması konusunda iyimser olduklarını dile getirerek, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında MEB sınırlarının belirlenmesinin de iki ülkenin gündeminde olduğunu ifade etti.

Bölgede sıcak olaylar yaşanması ihtimalinin sorulması üzerine, her türlü senaryoya hazırlıklı oldukları ancak Türkiye’de mantığın hakim gelmesini ümit ettikleri yanıtını veren Lalakos, Türkiye’nin gerek karada gerekse denizde yarattığı ortamın Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması için uygun ortam oluşmasına imkan vermediğini de öne sürdü.