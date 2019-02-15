Rum Dışişleri Bakanı Mısır'da zirveye katılıyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, cuma günü başlayacak ve pazar günü tamamlanacak olan Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılmak amacıyla perşembe günü adadan ayrıldı.



Yapılan resmi açıklamaya göre,1963 yılından bu yana yılda bir düzenlenen zirveye devlet ve hükümet başkanları, dışişleri ve savunma bakanları, uluslararası kurumların ve sivil toplum örgütlerinin üst düzey yetkilileri, uzmanlar, analistler, güvenlik ile uluslararası işbirliği konularında uzman akademisyenler katılıyor.



Zirve sırasında, Avrupa Birliği’nin sorunları ve beklentileri, transatlantik işbirliği, , rekabetçi iklimi canlandırmanın uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisi ile savunma alanında işbirliği konusu dâhil bir dizi konunun ele alınması bekleniyor.



Bu arada, Dışişleri Bakanı zirve çerçevesinde zirveye katılan diğer ülkelerin dışişleri bakanları, uluslararası kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ayrı ayrı görüşecek.

