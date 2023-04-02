Rum Dışişleri Bakanı: “Müzakere masasındayız ve bekliyoruz”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs Rum tarafı olarak müzakere masasında olduklarını ve Kıbrıs Türk tarafının da masaya gelip oturmasını beklediklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.

Kombos söyleşisinde özetle, Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamaya hazır olduklarını yineleyerek Kıbrıs Rum tarafının şu anda müzakere masasında bulunduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının masaya gelmesini beklediğini iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının “önerecek elle tutulur bir şeyi olan tek taraf olduğu” iddiasında bulunan Kombos, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelere dönmesini sağlamak için AB’nin daha etkin rol üstlenmesi ve katalizör görevi görmesi yönündeki girişimlerinin ise “olumlu karşılık bulduğunu” savundu.

Kombos, gerek AB’deki ortakları gerekse öneriyi gündeme getirdikleri diğer temasta bulundukları tarafların “bu girişimi olumlu karşıladıklarının görüldüğünü ve bunun adım adım nasıl ilerleyeceğine ilişkin tartışmaların başladığını” iddia etti.

AB’nin daha etkin rolünden söz ederken neyin kastedildiğinin sorulması üzerine ise Kombos, bunun iki ayağı olduğunu, ilkinin; müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak siyasi bir rol üstlenilmesi, ikincisinin ise müzakerelerde daha güçlü bir AB teknokrat varlığı olduğunu söyledi.

Kombos, AB’nin teknokrat varlığının daha güçlü bir şekilde olabileceğini düşündüklerini belirterek, AB’den bir yetkilinin atanmasının hem müzakerelerin yeniden başlaması hem de başlayan müzakerelerde AB’nin varlığı konusuna gelindiğinde yardımcı olabilecek bir unsur olacağını savundu.

Kıbrıs Türk tarafının AB’nin daha etkin rolü önerisini kabul etmediğinin hatırlatılması üzerine ise Kombos: “Peki ne yapmalıyız? Onlar kabul etmiyor diye seyirci mi kalalım?” yanıtını verdi.

Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi konusuna da değinen Kombos, her türlü normalleşmeye olumlu baktıklarını, Türk-Yunan ilişkilerinde normalleşmenin Kıbrıs sorununa olumlu yansımalarının olacağına inandığını sözlerine ekledi.