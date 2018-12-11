Rum Dışişleri Bakanı'nın Brüksel temasları

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in Avrupa Genel İşler ve Dışişleri Konseyi toplantılarına katıldığını ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Melescanu’yla görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini açıkladığını ve görüşmede, iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konuların yanı sıra, Güney Kıbrıs’ın ulusal çıkarlarını etkileyen konuların ele alındığını kaydetti.

Görüşmede, Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifinin ele alındığını da belirten gazete, Hristodulidis’in mevkidaşından, ülkesinin, Türkiye’ye yükümlülüklerini yerine getirerek, AB’ye daha da yakınlaşması için baskı yapmasını istediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, konsey toplantısında Güney Kıbrıs’ın batı Balkan ülkelerinin AB’ye üyelik perspektifleriyle ilgili tezlerini sunduğunu kaydederek, bölgede istikrarsızlık yaratacak faaliyetlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdiğini söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB ülkesi olarak Doğu Akdeniz’deki önemli rolüne de işaret etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Hristodulidis’in Genişlemeden Sorumlu Komiser Johannes Hahn ile görüşerek, ilerleyen zamanlarda da temasta kalmaları konusunda anlaştıklarını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in AB Yüksek Komiseri Federica Mogherini’yle de görüştüğü ve Mogherini’yi, BM’nin atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute ile yaptığı son görüşmeye dair bilgilendirdiği belirtildi.

Gazete, Hristodulidis’in yarın da Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos’la görüşeceğini yazdı.