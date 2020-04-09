Rum Dışişleri Bakanı: "Ülkeye hemen dönüşlerin başlamasına hazırız"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, dün yaptığı açıklamada, hükümetin yurt dışındaki Kıbrıslıların Kıbrıs’a dönme taleplerini karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.



Almanya’dan, Selanik’ten ve Birleşik Krallık’tan yakın zamanda uçak seferleri yapılacağını duyuran Christodoulides, ülkeye dönmek isteyen tüm Kıbrıslılar için planların uygulamada olduğunu söyledi.



Gelişme oldukça durum esasında, daha önce olduğu gibi uzmanların tavsiyeleri hakkında açıklamalar yapılacağını belirten Bakan, “Planların uygulanmasını engelleyecek bir durum olmadan olumlu gelişme beklentisi ve dileğindeyiz” şeklinde konuştu.



Kıbrıs’a dönmek isteyen dört yeni kategorideki kişilerle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’nın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içinde olduğunu, bu kişilerin taleplerine de yanıt verileceğini duyuran Christodoulides, Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulamada olan bir internet platformu aracılığıyla 120’yi aşkın ülkede 16.668 Kıbrıslının yurt dışında olduğunun öğrenildiğini anlattı.



Nicos Christodoulides, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, İsviçre, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Belçika, Danimarka ve Suudi Arabistan’da bulunan Kıbrıslı öğrencilerin hafta sonu Britanya’dan adaya döneceğini kaydetti.