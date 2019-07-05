Rum Dışişleri Bakanı Ürdün'de temaslarda bulunuyor

Ürdün’ün başkenti Amman’da bir görüşme yapan Rum Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi, iki ülke arasındaki ikili ve üçlü düzeyde işbirliğinin öneminden söz ettiler.



Ürdün’de bulunan Christodoulides, Orta Doğu bölgesinde Kıbrıs’ın diplomatik misyonlarının ilk bölgesel toplantısına katılacak.



Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan basın açıklamasına göre, iki bakan görüşmelerinde Kıbrıs ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin ilerlemesini gözden geçirdiler ve aralarında Orta Doğu barış süreci, Suriye’de durum, Ürdün ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler gibi konuların bulunduğu bir dizi konuyu ele aldılar.



Christodoulides görüşmede Al Safadi’ye Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri, ayrıca Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki Türkiye'nin faaliyetlerini anlattı.



Görüşmeden sonra iki dışişleri bakanı basına ortak bir açıklama yaptı.

