Rum Dışişleri Bakanından New York'ta temaslar

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in dün, Güney Sudan Dışişleri Bakanı Deng Dau Deng ile görüştüğünü ve görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin çerçevesini belirleyen ortak açıklamaya imza konulduğunu yazdı.

Habere göre açıklamada, iki ülkenin karşılıklı faydasına olacak, Uluslararası Hukuk ve BM Haritası zemininde ilişkiler ve iş birlikleri geliştirmek için çalışma arzusunda olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin uluslararası barış ve güvenliğin ileri götürülmesine olan bağlılığı da vurgulandı.

Gazete, Hristodulidis’in Deng ile görüşmesinin ardından Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile bir araya geldiğini ve görüşmede, iki ülkenin 2019 yılında anlaştıkları yol haritasını hayata geçirip, ilişkileri güçlendirmek için gösterecekleri iradenin teyit edildiğini yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Tileuberdi’yi Güney Kıbrıs’a davet ettiği ve Tileuberdi’nin de bu daveti kabul ederek, iş adamlarından oluşan bir heyetle birlikte ilerleyen zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise Hristodulidis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde sonuçları oldukça olumlu olan diplomatik eylemlerde bulunduğunu ve böylelikle, bazı çok taraflı toplantılar yapılmasını sağladığını yazdı, özetle şöyle devam etti:

“1-Kıbrıs, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri: Orta Doğu’ya ağırlık verilecek toplantı, türünün ilk örneği olacak.

2-Fransa, Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır: 3+1 toplantı şeklinde gerçekleşecek toplantıyla Fransa, Doğu Akdeniz’de var olduğu mesajını vermek istiyor. Bu yöntemle ayrıca, Türkiye’nin Fransa’nın Doğu Akdeniz’de rolü olmadığına dair ifadelerine yanıt vermiş olacak.

3-ABD, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan: Artık klasikleşmiş olan 3+1 toplantıyla Washington bir önceki hükümet döneminde başlatılan durumu devam ettirmek istiyor. Bu toplantının gerçekleştirilmesi, ABD’nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinden vazgeçmemek niyetinde olduğunu gösteriyor.”

Gazete devamla, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulduğu günden bu yana oldukça iyi ilişkileri içerisinde olduğunu ve Hristodulidis’in de New York’taki temaslarına başlar başlamaz görüştüğü ilk mevkidaşlarından birinin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar olduğunu yazdı.

Hristodulidis’in Jaishankar ile bölgesel ve uluslararası konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden gazete, iki bakanın Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Hindistan’ın Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Arap Körfezi ülkelerinde gelişen bölgesel iş birliğine katılımını ele aldığını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in Jaishankar’a, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olmamasına rağmen Hindistan’ın Güney Kıbrıs’ın tezlerine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu yazdı.