Rum Dışişleri Bakanının kardeşinin Paris elçisi olduğuna dair bilgiler tepkilere neden oldu

Güney Kıbrıs’ın Paris’teki büyükelçilik görevine, Avrupa Birliği’ndeki Güney Kıbrıs’ın Daimi Temsilcik görevini yürüten ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un kardeşi olan diplomat Pavlos Kombos’un atandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, bakanlar kurulunun geçen hafta Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kiriakos Kuros’un, Pavlos Kombos’un Paris elçiliğine atanmasına dair önerisini kabul ettiğini ancak kararın ise henüz açıklanmadığını yazdı.

Paris elçiliği görevinin, geçen Ağustos ayından beri, Büyükelçi Yorgos Siakkalis’in şahsi nedenlerden dolayı erken emekli olmasına bağlı olarak boş olduğunu yazan gazete, prosedür gereği dışişleri bakanlarının, onay için bakanlar kuruluna öneride bulunduğunu ancak Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un kardeşinin de Paris elçiliğine ilgi gösterdiği bilgisini alınca, kendisini prosedürün dışında tuttuğunu ve dışişleri bakanlığı genel müdürünün bu prosedürü üstlenmesini talep ettiğini yazdı.

Gelişmelerden rahatsız olan diplomatların, son olayla ilgili "her türlü sınırın aşıldığına" işaret ederek, “yeni hükümetin görevi devralmasıyla birlikte 'temizlik' yapılan bakanlıkta şimdi de bakanın kardeşini elçi olarak atandığı” şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirtildi.