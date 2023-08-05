Rum Dışişleri Bakanlığı: "Diğerlerinin aksine Sessions’u engelleyemedik”

Rum Dışişleri Bakanlığı, “diğerlerinin aksine, ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Pete Sessions’un KKTC’yi ziyaretini engelleyemediklerini, bunun, Sessions’un Türkiye ile tarihî ilişkilerinden kaynaklandığını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili kısa açıklamasını aktardı.

Sessions’un ziyaretini “yasa dışı, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına aykırı ve izlenim yaratma maksatlı” olarak niteleyen Bakanlık, “Yasa dışı ziyaretin milletvekilinin şahsi tercihi olduğu açıktır. Diğerlerinin aksine Sessions engellenemedi çünkü Türkiye ile tarihî ilişkileri vardır. Bu konuda da, ezeli mükemmel iş birliğimizi pusula alarak ABD ile doğrudan ve yakın temas içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.