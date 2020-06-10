Rum Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın son girişimini memnunlukla karşıladı

Güney Kıbrıs'ın , Libya’da anlaşmazlığı sona erdirecek ve siyasi süreci başlatacak olan Mısır’ın son girişimini memnunlukla karşıladı.



Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin bir üyesi ve komşu bir ülke olarak Güney Kıbrıs’ın, Libya’daki anlaşmazlığı sona erdirecek ve siyasi süreci başlatacak olan Mısır’ın son girişimini memnunlukla karşıladığını duyurdu.



Açıklamada, Kahire’nin girişiminin Birleşmiş Milletler Anlaşması ilke ve değerleri temelinde, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Libya’yla ilgili Berlin Konferansı sonuçları temelinde olduğu belirtildi.



Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, bunların, Libya’daki anlaşmazlığa tek çözümün siyasi sürecin başlatılması ve ulus genelinde bir ateşkes uygulanmasına ilişkin uluslararası toplumun isteklerini ifade ettiği kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin hemen çekilmesinin, silahlı milislerin ve diğer askerlerin silahlarını bırakmasının, BM silah ambargosu ihlallerinin hemen ortadan kaldırılmasının, uluslararası toplumun isteklerinin uygulanmasının ana unsurlarını oluşturduğu kaydedildi.



Açıklamada, “Önerilen siyasi süreç Libya’nın kendi süreci olmalı, Libya’daki tüm bölgeleri ve sivil toplumu temsil etmeli. Libya’daki barış, ülkedeki barış ve istikrarın, ayrıca Kuzey Afrika, Sahra altı Afrika ve Doğu Akdeniz’in güçlendirilmesinde çok önemli bir etki olacak” denildi.