Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan deprem nedeniyle destek mesajı

Rum Dışişleri Bakanlığıyaptığı açıklamada Türkiye'de meydana gelen ve can kaybına yol açan depremden üzüntülerini dile getirdi.



Bakanlık Twitter hesabında Türkçe olarak depremden duyulan üzüntüyü ifade ederek yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Yaralılarla dayanışma ifade etti. Kurtarma ekiplerine kurtarma çalışmalarında başarılar diledi.