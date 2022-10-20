Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rus diplomatın söylediklerini yorumladı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriyu, uluslararası hukuku “ala kart” uygulama lüksüne sahip olmadıklarını belirtti.

Haravgi’de yer alan habere göre, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçi Yardımcısı Andrei Panikof’un “Güney Kıbrıs-Rusya ilişkilerinin siyasi düzeyde zarar gördüğü” konusunda “Astra’ya” yaptığı açıklamaları yorumlayan Dimitriyu, Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki tutumunun değişmesi olasılığını ihtimal dışında bırakmayarak, iki ülke ilişkilerinin bu aşamada “gri bir bölgede” bulunduğunu dile getirdi.

Dimitriyu, “şu an Ukrayna’da meydana gelenlerin, 48 yıldır Kıbrıs’ta meydana gelen şeylerle aynı olduğu” iddiasında bulunarak, bunun Rum Yönetiminin belirlediği rotadan sapmasına ve farklı bir pozisyona sahip olmasına olanak tanımadığını kaydetti. Dimitriyu, Rum Yönetiminin Rusya’yla tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve bunların desteklenmesi gerektiğini savundu.

Rusya’nın Ukrayna’daki yasadışı işgalinin bu ilişkilerde “gri bir bölge” oluşturduğunu ifade eden Dimitriyu, bu durumun bir an önce ortadan kalkması ve iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesini umduğunu belirtti.

Bu durumun, Rusya’nın BM’de Güney Kıbrıs karşısındaki tutumunu etkilemesinin mümkün olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Dimitriyu, BM Güvenlik Konseyinin, kendisinin verdiği kararları uygulama yükümlülüğü bulunduğuna işaret etti.

Dimitriyu, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, sahip olduğu bu sıfatın belirlediği çerçeveden kaçamayacağını, bununla birlikte Güney Kıbrıs karşısında tutum değiştirmesinin ise bir seçenek olduğunu ve bunun göz ardı edemeyecekleri bir olasılık olduğunu kaydetti. Dimitriyu, ortada bir tuhaflık bulunduğuna işaret ederek, “Rusya’nın Kıbrıs sorununda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni desteklediğini, öte yandan Ukrayna’yla ilgili durumda ise aynı ilkeleri ihlal ediyor göründüğünü” sözlerine ekledi.