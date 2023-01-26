Rum Dışişleri Bakanlığı, Stewart’ın söyledikleri yüzünden BM’den izahat istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Finlandiya delegasyonunun 17 Ocak tarihinde New York’ta düzenlediği brifingde yaptığı konuşmada söylediği ve Yenidüzen gazetesine haber olan sözleri, Rum tarafının tepkisine neden oldu.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Rumlar Aleyhinde de Yanlı Görüş Belirtti” başlıklı haberinde, Stewart’ın söylediğinden bahsedilen şeylerin, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesi arifesinde, Kıbrıs sorununda çalkantılara neden olduğunu öne sürdü.

Stewart’ın bu açıklamalarında, Kıbrıs sorunundaki devam eden çıkmazla ilgili sorumluluğu Kıbrıs Rum kesimine yüklediğinin görüldüğünü, aynı zamanda Rum kesiminin kendisine yönelttiği eleştirilerden şikâyetçi olduğunun görüldüğünü yazan gazete, haberinin devamında, Yenidüzen gazetesi yazarlarından Cenk Mutluyakalı’nın konuyla ilgili haberine yer verdi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu haberin Rum Dışişleri Bakanlığının alarma geçmesine neden olduğunu ve Dışişleri Bakanlığının hemen Stewart’ın açıklamaları konusunda BM’den izahat istediğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, BM’nin ilk tepkisinin, Stewart’ın söylediklerinin yanlış aktarıldığı yönünde olduğunu kaydetti.

Bunun ise Rum Dışişleri Bakanlığını tatmin etmediğinin görüldüğünü ve Rum Dışişlerinin konuyu “oldukça ciddi” olarak nitelendirdiğini ifade eden gazete, Rum tarafının, BM’nin savunduğu şeyleri “kabul edilemez bir mazeret olarak değerlendirdiğini” belirtti.

Haberde Stewart’ın söz konusu açıklamalarının, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasına dair kararın kabul edilmesi arifesinde, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin raporlarının metninin iyileştirilmesi için perde gerisinde yoğun çabalar harcandığı bir zamanda yapıldığına da işaret edildi.

Haber Haravgi gazetesinde “Colin Stewart’tan Kıbrıs Rum Kesimi Aleyhinde Eleştiriler- Kıbrıslı Rumlar Yalnızca İtiraz Ediyor, Eleştiriyor, Suçluyor”, Alithia’da ise “Colin Stewart’tan Acı ifadeler- Kıbrıslı Rumlar Yalnızca İtiraz Ediyor, Eleştiriyor, Suçluyor” başlıklarıyla yer aldı.