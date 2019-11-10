Rum Dışişleri Bakanlığı Yeşil Hat konusunda endişeli

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, mülteci akışının engellenmesi amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanması kurallarında değişiklik yapılması konusunun, dolaylı tanınmaya sebep olabileceği gerekçesiyle endişeli olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı ile Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanması kurallarındaki değişiklikle ilgili istişare halinde olduğunu ve istişareye gidilmesinin nedeninin, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, geçiş kapılarına yeni denetimler eklenmesinin, dolaylı tanınmaya yol açabileceği konusundaki endişesi olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yine de yapılacak değişikliklere karşı çıkmadığını; ancak bunların dikkatle yapılmasının gerekliliğini vurguladığını kaydetti.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, konunun ele alınmadığı ve iki bakanlık arasındaki istişarelerin devam edeceği belirtildi.