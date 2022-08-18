Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye ilişkin açıklama

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi “tarihi gerçekleri çarpıtmakla” suçladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı’na ilişkin “tarihi gerçekleri çarpıtmaya çalıştığı” iddiasında bulunulduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu açıklamada, Türkiye’nin sözde “Türk işgaline ilişkin tarihi gerçekleri başarısız bir biçimde çarpıtma girişiminde bulunduğu” iddia edilerek “uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki işgal sırasında yaşanan gerçek olaylara dair, dönem dönem net ve hukuki bağlayıcılığı olan tutum sergilediği” öne sürüldü.

Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması için çaba sarf etmeye devam ettiği ancak Türkiye’nin, kabul edilemez olan iki devletli çözümde ısrar etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada ayrıca, Türkiye’nin “bugün bile işgal bölgelerini İslamlaştırma ve Kıbrıslı Türklerin laik yapısını zayıflatmaya çalıştığı” iddiasında da bulunuldu.