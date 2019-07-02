Rum Dışişleri'nden füze açıklaması

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs yetkililerinin gece yarısından kısa bir süre sonra adanın kuzeyinde patlayan ve parçaları Taşkent köyüne düşen uçan nesne ile ilgili bilgileri sürekli değerlendirmeye devam ettikleri; ancak şu ana kadar kesin sonuçlara varılamadığı belirtildi.



Açıklamada “Kıbrıs makamları, daha fazla bilgi ve veri toplamak amacıyla diğer komşu ve dost ülkelerin yetkilileri ile temas içinde bulunuyorlar. Bu aşamada söz konusu olayla ilgili kesin bir sonuç çıkarmak mümkün olmadı” denilmektedir.