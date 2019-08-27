Rum Dışişleri ve Savunma Bakanları Finlandiya’ya gidiyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapmak üzere, bugün Finlandiya’ya gideceği bildirildi.

Politis gazetesi, Finlandiya’da 28-29 Ağustos tarihlerinde AB Ortak Güvenlik ve Savunma Toplantısı’nın gerçekleştirileceğini ve Hristodulidis ile Angelidis’in, toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili temaslar gerçekleştirme fırsatı bulacağını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Finlandiya’daki temasları çerçevesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile “Kıbrıs Cumhuriyeti-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Diplomatik İlişki Kurma Anlaşması” imzalayacağı da belirtildi.