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Rum ekonomisinde gerileme
Güney
06 Mart 2021 Cumartesi 18:53
Kıbrıs Genç Tv
Rum ekonomisinin 2020 yılında 1 milyar Euro açık verdiği belirtildi.
Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Ocak-Aralık 2020 döneminde gelirlerin 8 milyar 888 milyon Euro, giderlerin ise 9 milyar 947 milyon Euro olduğu kaydedildi.
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