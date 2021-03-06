Rum ekonomisinde gerileme

Rum ekonomisinin 2020 yılında 1 milyar Euro açık verdiği belirtildi.Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Ocak-Aralık 2020 döneminde gelirlerin 8 milyar 888 milyon Euro, giderlerin ise 9 milyar 947 milyon Euro olduğu kaydedildi.