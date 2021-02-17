Rum ekonomisinin zararı 1 Milyar Euro'nun üzerinde

Avrupa İstatistik Birimi’nden dün yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün Rum ekonomisine zararının 1 milyar Euro’nun üzerinde olduğu, Rum İstatistik Dairesi’nin de Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) yüzde 5,1 daralma açıkladığı bildirildi.
Rum İstatistik Dairesi de 2020’de ekonomideki büyüme hızının 2019’a kıyasla yüzde -4,5 olduğu ve Rum ekonomisinin 2020’yi yüzde 5,1 daralma ile kapattığı, GSYİH’deki daralmaya otel-restoran, imalat, mevsimsel ve perakende ticaret gibi alanların sebep olduğu belirtildi.