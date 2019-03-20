Rum Enerji Bakanından doğalgaz yorumu

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Doğu Akdeniz bölgesi ile “Kıbrıs’taki” yeni keşiflerin, aynı zamanda ek olarak planlanan sondajların, "Türk meydan okumalarına rağmen", şirketlerin ilgisinin süreceğine dair iyimserlik yarattığını öne sürdü.

Avrupa Birliği’nin ilgisinin, yapılan yeni keşifler dolayısıyla son dönemde arttığını da vurgulayan Lakkotripis, bu sebepten ötürü, stratejilerini hayata geçirmeleri ve bölge için meydana getirilen ilgiyi muhafaza etmeleri gerektiğini hissettiklerini belirtti.

Alithia gazetesi, Lakkotripis’in bunları, Wilfried Martens Avrupa Çalışma Merkezi ve Glafkos Klerides Enstitüsü tarafından düzenlenen 10’uncu Ekonomik Fikirler Forumu’nda ifade ettiğini yazdı.

Lakkotripis, bölgede, Türkiye de dâhil olmak üzere istikrarlı bir ortam meydana getirmeleri için ellerinden geleni yaparak ve menfaatlerini şirketler ve şirketlerin gelmekte olduğu ülkelerle aynı hizada tutarak, stratejilerini hayata geçirmeleri ve bölge için meydana getirilen ilgiyi muhafaza etmeleri gerektiğini hissettiklerini vurguladı.

Lakkotripis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne itiraz çıkılması gibi, enerji alanında Türkiye’yle açıkta olan ve Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü çerçevesinde çözülmesi gereken birçok mesele bulunduğunu” da öne sürdü.

“MEB'ler ilgili Türk yorumunu kabul etmeleri halinde, bugün sahip olduklarının yüzde 30’uyla kalacaklarını” iddia eden Lakkotripis, “Afrodit, Kalipso ve Glafko yataklarındaki keşiflerin de, başka ülkelere düşeceğini” öne sürdü.

“Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını müdafaa ettiğini söylediğine” de dikkati çeken Lakkotripis, devamla “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’in tamamına mı, yoksa yalnızca yüzde 30’una mı sahip olmasının Kıbrıslı Türkler için daha iyi olduğu” sorusunu sordu.

“Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki Türk meydan okumalarının amacının, şirketlerin Kıbrıs’a yatırım yapmaması için, istikrarsızlık şartları meydana getirilmesi olduğunu” da iddia eden Rum bakan, ancak Rum Yönetimi’nin bu istikrarsızlaştırma oyununa müdahil olmamak için oldukça dikkatli olduğunu savundu.

Rum kesiminin karada kendi doğal gaz sıvılaştırma terminalini elde etmesi için gereken miktarlarla ilgili bir soru üzerine ise Lakkotripis, rekabetçi olabilmesi için en 12-15 trilyon ayak küp doğal gaz gerektiğine işaret etti.

Terminalle ilgili hesaplamalara “Afrodit” yatağının dâhil edilmediğini, çünkü bunun geriye kalan yataklardan farklı olgunluğa sahip bir çalışma olduğunu kaydeden Lakkotripis, Doğu Akdeniz’den çıkacak olan doğal gazın, çok ucuz fiyatlara satılmakta olan Rus doğal gazıyla rekabet edebilecek bir fiyatta sunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.