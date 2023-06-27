Rum Enerji Bakanından

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, KKTC’den akaryakıt ticareti yapılmasının yasak olduğunu; ancak şahsi kullanıma yönelik akaryakıt alımının yasak olmadığını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre RİK’e dün, konuyla ilgili açıklamada bulunan Papanastasiu, Hükümet’in yasadışı akaryakıt ticaretinin önüne geçebilmek amacıyla geçiş kapılarındaki denetimleri sıkılaştırmayı istediğini kaydetti.

Habere göre Papanastasiu, yasa dışı akaryakıt ticaretinin eğer geçiş kapılarından yapılıyorsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin, ateşkes hattının diğer noktalarından yapılıyorsa da polisin yetki alanına girdiğini ifade ederken, bazı kişilerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a bidonlarla veya gizli depolar içerisinde akaryakıt geçirdiğini ve yetkililerin bu gibi durumlarda etkisiz kaldığını kabul ettiğini söyledi.

Papanastasiu, Hükümet’in KKTC’den yasa dışı akaryakıt ticareti yapanların isimlerini ifşa etme (name and shame) kararı aldığını ve bu kararın, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahiplerini memnun ettiğini belirtti.

Haberde, akaryakıt istasyonu sahiplerinin Hükümet’ten, alınacak tedbirler çerçevesinde geçiş kapılarına özel kameralar yerleştirilmesini istediği ifade edildi.