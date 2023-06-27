Rum Enerji Bakanından

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, KKTC’den akaryakıt ticareti yapılmasının yasak olduğunu; ancak şahsi kullanıma yönelik akaryakıt alımının yasak olmadığını söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre RİK’e dün, konuyla ilgili açıklamada bulunan Papanastasiu, Hükümet’in yasadışı akaryakıt ticaretinin önüne geçebilmek amacıyla geçiş kapılarındaki denetimleri sıkılaştırmayı istediğini kaydetti.
Papanastasiu, Hükümet’in KKTC’den yasa dışı akaryakıt ticareti yapanların isimlerini ifşa etme (name and shame) kararı aldığını ve bu kararın, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahiplerini memnun ettiğini belirtti.
Haberde, akaryakıt istasyonu sahiplerinin Hükümet’ten, alınacak tedbirler çerçevesinde geçiş kapılarına özel kameralar yerleştirilmesini istediği ifade edildi.