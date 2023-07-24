Rum Enerji Bakanı’nın EuroAsia Interconnector projesi konusundaki açıklamaları şüphe uyandırdı

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesi olan EuroAsia Interconnector projesine ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamaların, projeye destek veren yabancı diplomatları rahatsız ettiği ve projenin akıbetine ilişkin şüphe uyandırdığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun EuroAsia Interconnector projesi konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında, projenin geleceğine ilişkin kuşkuların doğduğunu, projeye destek veren ülkelerin ise bu açıklamalardan rahatsız olduklarını iddia etti.

Gazete, Bakanın açıklamalarında, projenin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmekte olduğunu söylemesinin, tüm raporları tamamlanan, onayları alınan ve AB’den büyük bir finansman elde eden projenin geleceğine dair kuşkular yarattığını belirtti.

Papanastasiu’nun açıklamalarına sebep olarak, proje maliyetinin 400 milyon Euro artmasının gösterildiğini vurgulayan gazete, Rum hükümetinin projenin gerçekleşmesini istediğini ancak sürdürülebilirliği konusunda şüphe duyduğunu vurguladı.

- -Mısır “EuroAfrica Interconnector” projesini istemiyor

Gazete, Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan’ı elektrik kablolarıyla bağlaması öngörülen bir diğer proje olan “EuroAfrica Interconnector” projesinin ise Mısır’ın istememesi sebebiyle iptal olduğunu iddia etti.

Gazete, Mısır’lı yetkililerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ülkeye gerçekleştirdiği ziyarette bu görüşü Hristodulidis’e ilettiklerini aktardı.