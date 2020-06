Rum First Lady ile söyleşi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi, Fileleftheros gazetesine söyleşi verdi.

Fileleftheros gazetesi First Lady Andri Anastasaidi ile yaptığı söyleşiyi “Kıbrıs Sorunun Çözümü Büyük Bir Bahis” şeklindeki başlıkla aktarırken Andri Anastasaidi’nin söyleşisi sırasında pandemi dönemi, alınan tedbirler ve Nikos Anastasiadis’in 7 yıllık başkanlık dönemi ve diğer konulardan da söz ettiğini yazdı.

“En büyük bahsiniz” nedir şeklindeki bir soru üzerine Andri Anastasiadi, kısaca Kıbrıs sorunundan da bahsetti.

Anastasiadi, en büyük bahsinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu belirtti.

46 yılın çok fazla olduğunu belirten Anastasiadi, Kıbrıs sorunun çözümlenmesi temennisinde de bulundu.

Bugün gelişen durumun kendisini endişelendirdiğini söyleyen Anastasiadi, eşi Anastasiadis’in tarihte nasıl yazılmasını ve kalmasını istediği ve siyasi yaşamını nasıl tamamlamasını istediği şeklindeki soru üzerine ise “Kıbrıs sorunu çözümlenirse bu ideal olurdu ve bu turu en iyi şekilde kapatırdı” ifadesini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİ

Pandemi dönemiyle ilgili soruları da yanıtlayan Anastasiadi, bunun herkes için bir sınav olduğunu belirterek, bu dönemin, kamu sağlığı, ekonominin idare edilmesi ve sağlık çalışanlarının sorumluluğu üzerinde bulunan Başkan Anastasiadis için de sınav olduğunu ifade etti.

Pandemi dönemini zor bir dönem olarak nitelendiren Anastasiadi, herkesin aklında virüs ile enfekte olanların, sevdiklerini kaybedenlerin ve bunun için ön safhada mücadele edenlerin bulunduğunu söyledi.

Anastasiadi, karantina günlerini, kurallara uymakla birlikte hükümetin talimatları ve kararlarını uygulayarak evde geçirdiklerini söyledi.

Karantina döneminin evde kalma ve ağır olan programından dolayı yapmaya fırsat bulamadığı birçok şeyi yapma fırsatını kendisine verdiğini söyleyen Anastasiadi, eşinin en çok hangi konuda endişelendiği sorusu üzerine, eşinin, virüsün yayılmaması ve büyük boyutlar kazanmaması konusunda endişeler yaşadığını belirtti.

Karantina döneminde nelerden uzak kaldığı şeklindeki soru üzerine Anastasiadi, tüm herkes gibi torunlarından ve çocuklarından uzak kaldığını söyledi ve sıkı bir aile olduklarını da ifade etti.

Bir başka soru üzerine Anastasiadi, normalleşme sürecinin yaşandığı bugünlerde tüm kurallara uyulması gerektiğine dikkati çekti ve kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğinden söz etti.

Anastasiadi, halkın, tüm bu zaman içerisinde inşa edilenlerin yıkılmaması için ilk günlerde olduğu gibi dikkatli ve disiplinli olması gerektiğinin de altını çizdi.

EN ZOR VE GÜZEL ANLAR…

En zor ve en güzel anların sorulması üzerine Anastasiadi, en zor anının 2013 yılındaki ekonomik kriz dönemi olduğunu söyledi.

Güzel anların ise çok olduğunu söyleyen Anastasiadi, ancak Güney Kıbrıs’ın memoranduma bağlı yükümlülüklerinden çıkışının en güzel anlardan biri olduğunu belirtti.

MERAL AKINCI

Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile ilişkilerinin sorulması üzerine Anastasiadi, arkadaşlık ilişkilerine sahip olduklarını, buluştukları zaman sıcak bir iletişime sahip olduklarını, eşlerinin iletişim kurduğu her defasında birbirlerine selam yolladıklarını söyledi.

DİĞER KONULAR

Nikos Anastasiadis’in siyasi konuları ailesiyle ele alıp almadığı şeklindeki bir soru üzerine Anastasiadi, eşiyle birlikte siyasi konuları elbette ki ele aldıklarını, kendisinin çok iyi bir dinleyici olduğunu ancak her zaman için son sözü O’nun söylediğini belirtti.

Günlük yaşamının nasıl olduğu ve bu 7 yıllık sürede nelerin değiştiği şeklindeki soru üzerine Anastasiadi, yoğun programından dolayı boş zamanının bulunmadığını, nadiren vakit bulduğu zaman da yürüyüş yaptığını ve yüzdüğünü söyledi. Anastasiadi ayrıca her gün çeşitli konularda yüzlerce telefon aldığını, sorunu sadece dinlemediğini , bunu çözene kadar orada kaldığını da ifade etti.