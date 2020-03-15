Rum gazetelerinde tek gündem koronavirüs

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını bugünkü Rum gazetelerinde de tek gündem.

Alithia gazetesi, manşetten “Rumlara Geçiş Kapılarını Kapattılar… Tatar-Özersay Hükümeti’nden Dayanaksız-Misilleme Karar” başlığıyla aktardığı haberinde, KKTC Hükümeti’nin Cumartesi sabahı, Korona virüsüyle ilgili tedbirler kapsamında geçiş kapılarıyla ilgili almış olduğu kararın, Rum Yönetimi’nin daha önceden 4 geçiş kapısının kapatılmasıyla ilgili aldığı karara “misilleme” yapmak için alındığını iddia etti.

Gazete, Güney Kıbrıs ile KKTC’deki mevcut durum zemininde “dayanaksız” olan bu kararın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in halka seslenişinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarına herhangi bir kısıtlama yapılmayacağına dair açıklamasından birkaç saat sonra alındığına da dikkat çekti.

KKTC Bakanlar Kurulu kararı gereği, Güney Kıbrıs’a geçen vatandaşların, geri döndüklerinde 14 gün boyunca karantinada olmaları zorunluluğu getirildiğini belirten gazete, bunun, geçişlerin yasaklanmasıyla eşdeğer olduğunu iddia etti.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, KKTC Bakanlar Kurulu’nun bu kararını yorumlamaktan kaçındığını ancak Rum Yönetimi’nin 4 geçiş kapısının kapatılmasıyla ilgili kararına tepki gösterenlerden, KKTC Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar konusunda herhangi bir tepki göremediğini, aksine bu konuda “tam bir sessizliğin hakim olduğunu” söylediğini yazdı.

Haberde, KKTC Bakanlar Kurulu kararının ardından, geçiş kapılarının dün tenha olduğu ve Metehan Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye geçmek isteyen bazı Rumların, Rum polisi tarafından geri çevrildiği belirtildi.

KUSİOS: “NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ HASTALANACAK”

Gazete, bir başka haberinde ise, Kusios’un dün yaptığı açıklamalarda, nüfusun büyük bir çoğunluğuna korona virüsünün bulaşacağını ve birçok kişinin hasta olacağını söylediğini yazdı.

Habere göre, Kusios, durumla ilgili her gün değerlendirme yaptıklarını ve ek tedbirler alınmasının olası olduğunu belirterek, kimsenin, virüsün daha fazla yayılmayacağını beklememesi gerektiğini ifade etti.

Kusios, mevcut safhada, durumun tam kontrol altında olduğunu kaydederek, yurtdışından gelen Korona virüsü vakaları ile onlarla temasta bulunan kişilerin karantinada olduklarını; bunun da durumun kontrol altında olduğu anlamına geldiğini söyledi.

BAZI RUM SİYASİ PARTİLER ALINAN TEDBİRLERİ YETERSİZ BULDU

Gazete, bir diğer haberinde ise, bazı Rum siyasi partilerin, Rum Hükümeti’nin Korona virüsüyle mücadele kapsamında almış olduğu tedbirleri yetersiz bulduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, Anastasiadis’ten Korona virüsünün ekonomiye, topluma ve vatandaşa yapacağı etkilerle mücadele etmek için doğrudan uygulanabilecek somut tedbirler açıklamasını beklediğini ancak Anastasiadis’in bunu yapmadığını ve halka seslenişinin, yeni hiçbir unsur içermediğini kaydetti.

AKEL, uzmanların virüsle mücadele için başka tedbirler de önerdiğini, ancak bu önerilerinin kabul edilmediğini belirtti.

Habere göre, DİKO, halkın büyük bir çoğunluğunun, Anastasiadis’in “çok reklam edilen” halka seslenişini yetersiz bulduğunu ve Anastasiadis’ten daha fazla şey beklediğini kaydederken, EDEK de, çalışan ebeveynlere destek verilmesini beklediğini ifade etti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, Anastasiadis’in halka seslenişinin “tam bir hayal kırıklığı” ve beklentilerin çok altında olduğunu kaydederken, Vatandaşlar İttifakı, yeni tedbirlerin yetersiz ve sonuç getirmeyecek tedbirler olduğuna dikkat çekti.

Dayanışma Hareketi ile Demokratik Cephe ise (DİPA), her ne kadar tedbirler yetersiz olsa da, bu kritik dönemde eleştiri yapmayacaklarını; alınan tedbirlerin doğru yönde olduğunu, fakat daha bütünlüklü ve dengeli bir ekonomik-toplumsal paket hazırlanması gerektiğini belirttiler.

Öte yandan DİSİ de, Anastasiadis’in halka seslenişinde açıkladığı tedbirlerin, mevcut koşullarda gerekli olduğunun altını çizdi ve kamu sağlığının korunmasının ötesinde, gelirlerin ve işletmelerin garanti altına alınmasının da oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Habere göre DİSİ, hükümeti ve yetkili bakanlıkları, alınacak tüm gerekli tedbirler doğrultusunda desteklediğini ve alınan tedbirlerin de doğru yönde olduğunu kaydetti.

RUM BAKANLAR KURULU BUGÜN YENİDEN TOPLANIYOR

Fileleftheros gazetesi “Günbegün Önlemler… Bakanlar Kurulu Bugün Toplanıyor, Hassas Gruplar İçin Tedbirler Alınıyor-Bakanlıklar Arası Anlaşmazlıklar” başlıklı manşet haberinde, Korona virüsü vakalarının giderek artmasının, Rum Hükümeti’ne her geçen gün daha sert tedbirler aldırdığını ve salgının, “sinir krizleri” yarattığını yazdı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısı öncesinde, bazı bakanlıklar arasında, alınacak tedbirlerde öncelikli olması gereken konularla ilgili birtakım anlaşmazlıklar çıktığını kaydederken, bunların detayına inmedi.

Haberde ayrıca, Rum Sağlık Güvenliği Örgütü’nün Güney Kıbrıs’taki ilaç stoklarının tükenmemesi için doktorlara ve eczacılara çağrı yaparak, yazacakları ve tavsiye edecekleri ilaçlarla ilgili öngörülen miktarı aşmamaları ve herhangi bir semptom göstermeyen kişiler için önleyici ilaç reçete etmemeleri çağrısı yaptığı kaydedildi.