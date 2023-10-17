Rum göçmenler yeni yasa nedeniyle Kıbrıs Türk evlerinden yararlanamayabilir

Güney Kıbrıs’ta ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya olan göçmenlerin, Rum Meclisi’nin vergi mükelleflerine depreme dayanıklılık incelenmesinin maliyetini yükleyen bir yasa çıkarma kararı alması nedeniyle, Kıbrıs Türk evlerinden yararlanmaktan mahrum kalabilecekleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk binalarına depreme dayanıklılık incelemesi yapılmasının, binaların güçlendirilmesi için gereken parayı ödemek zorunda olan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin giderlerini artıracağını ve her depreme dayanıklılık incelemesinin, yaklaşık 5 bin Euro tuttuğunu yazdı.

Gazete, gelecekte göçmen olmayan iş adamlarına da verilecek Kıbrıs Türk malları için vergi mükelleflerinin cebinden, iş adamının alacağı Kıbrıs Türk malının güvenli olup olmadığından emin olması için 5 bin Euro çıkacağını ve malı alan iş adamının bu maliyeti üstlenmeyeceğini kaydetti.

İlgili yasayı inceleyen Anayasa Mahkemesi’nin, hak sahiplerine verilecek Kıbrıs Türk malları için harcanacak paranın 35-40 bin Euro’yu aşmayacağına kanaat getirdiğini belirten gazete, 40 bin Euro’yu aşacak durumlarda kalan miktarın hak sahibinden talep edileceğini ve bu durumun, ilerde bu malın Kıbrıslı Türk sahibine geri verilebilecek olması ve hak sahibinin harcadığı parayı geri alamayacak olması nedeniyle tehlikeli olduğunu yazdı.

Habere göre Kıbrıs Türk Malları Vasiliği yetkilisi, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu yasanın uygulanmasıyla birlikte ciddi sorunlar yaşanacağını kaydederek, öncelikle 50 yaşından eski olan bu binaların depreme dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi ve güçlendirme çalışmaları yapılması gerekeceğini söyledi.

Söz konusu yetkili, binalarda yapılacak bakım çalışmaları için harcanacak paranın çok daha fazla olacağını ve günün sonunda, büyük çoğunluğunun hak sahiplerine verilebilecek kriterleri taşımayacağını ifade etti.