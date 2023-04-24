Rum göçmenlere yönelik teşviklere düzenleme

KKTC’de eski taşınmaz malı bulunan Rum göçmenlere ve ailelerine verilen teşviklere yeni düzenlemeler getirildi.

Politis gazetesi, KKTC’de eski taşınmaz malı bulunan Rum göçmenlerin Güney Kıbrıs’ta faydalandıkları kredilere ilişkin yeni düzenleme getirildiğini yazdı.

Habere göre, Rum göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılandığı “Zararın Eşit Dağılımı Fonu” planlarında yapılan değişiklikle Rum göçmenlerin ev kredisi olarak kullanabilecekleri miktar 130 bin Euro’dan 200 bin Euro’ya yükseltildi.

Söz konusu kredilerin geri ödenmesi içini tanınan 20 yıllık süre ise 30 yıla çıkarılırken, genç yatırımcılara 25 bin Euro olarak verilen teşviki hak etme yaşı ise 40’a çıkarıldı.

Habere göre söz konusu düzenlemenin Rum Meclisi’nin onayından geçmesi gerekiyor.