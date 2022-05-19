Rum hayvancıların eylemi manşetlerde

Rum hayvancılar, sektörün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle geçten hafta yapacaklarını duyurdukları ve dün yaptıkları eylem Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi, “Hellim, Ortamı Alevlendirdi ve Gerginlik Yarattı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum küçük baş hayvan besicilerinin dün Rum Başkanlık Sarayı’nın demir kapısı önünde büyük bir protesto eylemi yaptığını yazdı.

Gazete, elektrik, akaryakıt ve yem fiyatlarında yaşanan artışların küçük baş hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini ifade eden hayvancıların dünkü eylemde Rum Başkanlık Sarayı kapısına süt döktükleri ve balyaları ateşe verdiklerini belirtti.

Hayvancıların özellikle, Hellim’in Menşei Korumalı Ürün (POP) tescili almasının ardından Rum hellim üreticilerinin, hellim içerisinde yer alması gereken küçük baş hayvan sütü oranına uymamalarından ötürü sütün ellerinde kalmasından şikayet ettikleri kaydedildi.

Gazete, hayvancıları eylemde taleplerini içeren bir mektubu da Rum Başkanlık Sarayı Basın Bürosu Şefi Andreas Yosif’e sunduklarını yazdı.

Habere göre, Yosif hayvancılardan mektubu teslim alırken yaptığı açıklamada, hellim konusunun Rum Hukuk Dairesi’nde bulunduğunu ifade ederek, hayvancılarından biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Yosif ayrıca, hayvancılara bu ayın sonuna kadar 8 milyon Euro destek verilmesinin öngörüldüğünü de vurguladı.