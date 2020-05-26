 Rum Hukuk Dairesi, iddialarına yanıt verdi

Rum Hukuk Dairesi, “K.V Mediterranean Tours Ltd” şirketinin Gazimağusa bölgesinde bulunan eski taşınmazı konusunda, Türkiye aleyhine AİHM’de açtığı dava konusunda belirttiği görüşlere dair eleştirilere yanıt verdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hukuk Dairesi’nin, “K.V Mediterranean Tours Ltd” şirketinin kapalı bölge Maraş’ta bulunan eski taşınmazı konusunda Türkiye aleyhine AİHM’de açtığı dava konusunda belirttiği görüşlere dair, şirketin avukatı Ahilleas Dimitriadis tarafından gündeme getirilen eleştirilere yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Hukuk Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu davanın avukatlığını yürüten Dimitriadis’in, dairenin belirttiği görüşlere yönelik eleştirilerinin kabul edilemez olduğu, Rum hükümetinin, devletin çıkarlarını korumak amacıyla davaya müdahil olmaya karar verdiği belirtildi.

Rum Hukuk Dairesi’nin açıklamasında, AİHM’ye sunulan görüşlerin, uluslararası alanda tanınmış iki yabancı uzmanın önerileri ve Dışişleri Bakanlığı’yla yapılan istişareler sonrasında sunulduğunu vurgulanarak, Dimitriadis veya herhangi bir başkasının kamuoyunu yanıltacak açıklamalarda bulunmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.