Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis Kıbrıs sorununa değindi

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “Kıbrıs sorunu için AB’nin bir özel temsilci atanmasının çağdaş bir AB önerisi olduğunu ancak sonsuza kadar masada kalamayacağını” iddia etti.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün Kıbrıs sorunu ve Maraş konularında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Letimbiotis, “AB tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin bir özel temsilci atanması önerisinin, AB’nin Türkiye’yle ilişkilerini değiştirebilecek ve yıllardır devam eden bir sorunu çözebilecek çağdaş bir öneri olduğunu ancak bu önerinin sonsuza kadar masada kalamayacağını” iddia etti.

AB’nin katalizör olabileceğini ve Türkiye ve Kıbrıslı Türklere sunabileceği teşviklerle BM’nin çabalarını gerçek manada güçlendirebileceğini öne süren Letimbiotis, AB-Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs sorununun birbiriyle bağlantısının AB üye ülke liderleri tarafından kabul gördüğünü de savundu.

Letimbiotis, AB’nin Türkiye’ye yönelik teşvik ve gerekli unsurlara sahip olduğunu belirterek “istedikleri şeyin Türkiye’ye baskı yapmak değil, Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri, tüm tarafların çıkarına olacak bir durumun başarılabileceğine ikna etmek olduğunu” öne sürdü.

Kapalı bölge Maraş’taki gelişmelere de değinen Letimbiotis, bunu sona erdirmenin yolunun Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasından geçtiğini söyledi.

Letimbiotis ayrıca, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında kapalı bölge Maraş’ın başka kısımlarının açılmasına yönelik adım atılması olasılığının bulunduğundan da söz etti.