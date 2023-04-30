Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in söyleşisi

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümetinin beş yıllık programının hazır olduğunu belirterek, hükümet programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in hükümetine ilişkin beş yıllık yol haritasının hazır olduğunu açıkladı.

Letimbiotis söyleşisinde özetle, Hristodulidis’in ilk ve en önemli önceliğinin Kıbrıs sorununda mevcut olan çıkmazın aşılması olduğunu iddia ederek, mevcut durumun Kıbrıs Rum tarafının lehine olmadığını savundu.

Letimbiotis, yol haritasındaki ikinci önemli unsurun ise ekonomi ve enflasyon olduğunu, orta sınıfı desteklemenin başlıca öncelikleri olacağını sözlerine ekledi.