Rum Hükümet Sözcüsü "sokağa çıkma yasağı" iddialarını yalanladı

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, hükümetin kesin olarak vatandaşlara sokağa çıkma yasağı koyma veya işletmelerin, ofislerin, manav veya süpermarketlerin faaliyetlerini durdurma niyeti olduğu söylentilerini yalanladı; halktan sakin olmalarını istedi.



Yazılı bir açıklama yapan Koushos, “Hükümetin vatandaşa sokağa çıkma yasağı koyma, işletme, ofis, manav veya süpermarketleri kapatma gibi niyeti kesinlikle yoktur” dedi.



Yapılan değerlendirmeler ışığında bu koşullar altında böyle bir önlem almaya gerek olmadığını belirten Sözcü, paniğe gerek olmadığını, çeşitli ‘kaynaklar’dan yayılan söylenti ve dedikodulara itibar edilmemesini istedi.



Hükümet Sözcüsü, sakin olunması ve Sağlık Bakanlığının talimatlarının uygulanması gerektiğini kaydetti.



Koushos, hükümetin gelişmelerle ilgili zamanında ve uygun, almayı düşündüğü önlemler hakkında açıklamalar yapacağını ifade etti.