Rum Hükümet Sözcüsünden açıklama

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketini yorumladı.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin Rusya’ya karşı 6’ncı yaptırım paketi üzerinde sağlanan anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Pelekanos, ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin üye ülkelerle ilgili önemli konuların göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Pelekanos, AB üyesi ülkelerin dün akşam gece yarısı, Rusya’ya karşı 6’ncı yaptırım paketiyle ilgili anlaşmaya vardığını söyledi.

Pelekanos, AB’nin birlik ve bütünlüğünün korunması ihtiyacından söz ederek doğru gidişatta hareket eden bu gelişmeyi selamladıklarını belirtti.

Yaptırımların, Avrupa Birliği’nin elinde güçlü bir siyasi araç olduğunu kaydeden Pelekanos, Rusya’nın Ukrayna işgalinin bir an evvel sonlandırılması için diplomatik düzeydeki çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini de ifade etti.